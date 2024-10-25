Дюков ответил, намерен ли РФС продлить контракт с главой департамента судейства Мажичем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, будет ли продлён контракт с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.

«Продление контракта с Милорадом Мажичем возможно. Для этого нужно его желание и наша удовлетворённость его работой, Правильнее было бы завершить этот год, подвести итоги, а после этого принимать решение – начнём мы обсуждение нового контракта или нет. Если говорить о промежуточных результатах, мы оцениваем их позитивно. Количество ошибок судей с прошлого сезона сократилось, судьи практически не вмешались в борьбу за медали и сохранение мест в РПЛ. В начале прошлого сезона были определённые проблемы, но в конце мы говорили исключительно о футболе и практически не говорили о судействе. Положительная динамика сохраняется, мы её видим. Однако есть отдельные решения арбитров, которые нас, мягко скажем, расстраивают. К вопросу о продлении контракта с Мажичем вернёмся к концу декабря», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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