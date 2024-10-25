Дюков не стал подтверждать своё намерение баллотироваться на пост президента РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал новость о том, что он планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС.

«Что касается моего выдвижения, то я решение принял, но у меня ещё есть время, чтобы объявить о нём. Сначала должно быть принято решение о проведении конференции, после этого логично объявить о моём решении», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Выборы нового президента РФС пройдут в феврале 2025 года, о других кандидатах пока ничего не известно.

Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).