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Глава РФС Дюков допустил, что экс-президент «Спартака» Федун может покинуть исполком

Глава РФС Дюков допустил, что экс-президент «Спартака» Федун может покинуть исполком
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что бывший президент «Спартака» Леонид Федун может покинуть исполком.

«Члены исполкома, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в работе исполкома и комитетов. Сегодня была практически полная явка — все, кроме Леонида Арнольдовича, приняли участие. Полномочия Леонида Федуна истекают в феврале 2025 года. До этого времени он может сам написать заявление о выходе из состава исполкома. Если говорить о его дальнейшей работе, то мне будет важно мнение как «Спартака», так и других клубов. Я приму решение, исходя из его позиции и пожеланий, которые будут сделаны «Спартаком» и лигой», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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