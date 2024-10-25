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Президент РФС Дюков назвал два главных фактора при выборе соперника сборной России

Президент РФС Дюков назвал два главных фактора при выборе соперника сборной России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о факторах при выборе соперников для матчей сборной России.

«Мы проводим работу по организации матчей в следующем году, общаемся со многими федерациями. При выборе соперника мы будем руководствоваться несколькими принципами в подборе. Для нас важно проводить матчи дома со своими болельщиками. Во-вторых, нам важен рейтинг национальных сборных, с которыми мы будем играть», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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