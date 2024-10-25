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Павел Каманцев ответил, когда РФС проведёт проверку арбитра Безбородова

Павел Каманцев ответил, когда РФС проведёт проверку арбитра Безбородова
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев ответил на вопрос, когда будет проведена проверка в отношении арбитра Владислава Безбородова из-за сообщения в «Телеграме», которое может принадлежать ему.

«В настоящий момент мы устанавливаем факт, была ли эта публикация от имени Безбородова. Мы запросили его объяснение, а также у автора телеграм-канала, в котором это было опубликовано. После поступления материалов мы рассмотрим это в течение недели. Думаю, до середины ноября мы получим все ответы и разберёмся с этой ситуацией», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

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