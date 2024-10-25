Глава РФС Дюков объяснил решение провести матч сборной России в Краснодаре

Президент РФС Александр Дюков высказался о решении провести товарищеский матч сборной России с Брунеем в Краснодаре. Встреча состоится 15 ноября. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар».

«Мы планировали провести матч сборной в Краснодаре. Видим запрос болельщиков, их любовь к футболу. Краснодарский край делает очень многое для развития футбола. Во-вторых, мы играем в ноябре, нужны хорошая погода и отличное поле. Тем более что сейчас мы нашли соперника, который готов совершить переезд на автобусе. Для сборной Брунея это не является проблемой», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.