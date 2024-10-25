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Глава РФС высказался о совмещении позиций министра спорта и главы ОКР Михаилом Дегтерёвым

Глава РФС высказался о совмещении позиций министра спорта и главы ОКР Михаилом Дегтерёвым
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о совмещении позиций министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилом Дегтерёвым.

«Вопрос о совмещении позиций Дегтерёвым логичнее задать руководителям более олимпийских видов спорта. Что касается моей оценки, такая модель управления имеет право на существование, используется в других странах. Например, такая практика есть в КНР. Вид управления – это важно, но ещё важнее, кто является лидером. Нужно, чтобы у человека были управленческие компетенции и ресурсы. Безусловно, у Михаила Владимировича Дегтерёва это есть. Это должно помочь успешно справиться с совмещением должностей и задач, которые стоят перед ОКР и министерством», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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