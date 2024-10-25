Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 9-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 25 октября, матчем «Удинезе» — «Кальяри» стартует 9-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
25 октября, пятница:
19:30 мск. «Удинезе» — «Кальяри»;
21:45 мск. «Торино» — «Комо».
26 октября, суббота:
16:00 мск. «Наполи» — «Лечче»;
21:45 мск. «Аталанта» — «Верона».
27 октября, воскресенье:
13:30 мск. «Парма» — «Эмполи»;
16:00 мск. «Лацио» — «Дженоа»;
16:00 мск. «Монца» — «Венеция»;
19:00 мск. «Интер» — «Ювентус»;
21:45 мск. «Фиорентина» — «Рома».
Отметим, что матч 9-го тура «Болонья» — «Милан» был перенесён из-за из-за наводнения и сильных ливней.
После восьми туров итальянской Серии А первое место с 19 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился «Интер», набравший 17 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус», заработавший 16 очков.