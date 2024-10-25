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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 9-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 9-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 25 октября, матчем «Удинезе» — «Кальяри» стартует 9-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

25 октября, пятница:

19:30 мск. «Удинезе» — «Кальяри»;
21:45 мск. «Торино» — «Комо».

26 октября, суббота:

16:00 мск. «Наполи» — «Лечче»;
21:45 мск. «Аталанта» — «Верона».

27 октября, воскресенье:

13:30 мск. «Парма» — «Эмполи»;
16:00 мск. «Лацио» — «Дженоа»;
16:00 мск. «Монца» — «Венеция»;
19:00 мск. «Интер» — «Ювентус»;
21:45 мск. «Фиорентина» — «Рома».

Отметим, что матч 9-го тура «Болонья» — «Милан» был перенесён из-за из-за наводнения и сильных ливней.

После восьми туров итальянской Серии А первое место с 19 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился «Интер», набравший 17 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус», заработавший 16 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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