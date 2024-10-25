Президент РФС Дюков отреагировал на слова Карпина, что Россия «20 лет идёт не туда»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил: «Мы уже лет 20 идём не туда».

«Валерий Георгиевич всё сказал, слова были вырваны из контекста. Шла речь о восстановлении футболистов и тренировочном процессе. Как пример, в каких-то командах игроки принимают холодные ванны после тренировок по желанию, а Валерий Георгиевич считает, что это обязательная процедура, так как она снижает травматизм. Комментарий не касался развития нашего футбола в целом», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.