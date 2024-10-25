Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков отреагировал на слова Карпина, что Россия «20 лет идёт не туда»

Президент РФС Дюков отреагировал на слова Карпина, что Россия «20 лет идёт не туда»
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил: «Мы уже лет 20 идём не туда».

«Валерий Георгиевич всё сказал, слова были вырваны из контекста. Шла речь о восстановлении футболистов и тренировочном процессе. Как пример, в каких-то командах игроки принимают холодные ванны после тренировок по желанию, а Валерий Георгиевич считает, что это обязательная процедура, так как она снижает травматизм. Комментарий не касался развития нашего футбола в целом», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Материалы по теме
Сергей Семак отреагировал на слова Карпина об уровне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android