Созин: футболисты «Крыльев» спасли Осинькина – и бросили играть. Что он им теперь сделает?

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о перспективах работы Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» после поражения в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (3:6).

«Весь октябрь была эпопея с Осинькиным, как команда хотел оставить его и даже просила за тренера у руководства. Хорошее желание. Люди сплотились, стали друг другу помогать и даже спасать. Но что происходит с «Крыльями» после того, как игроки тренера спасли? Упустили преимущество в два мяча в Оренбурге и просто чудом не проиграли. Дальше – шесть мячей от «Динамо» и извинения со слезами на глазах.

Получается, то у тренера, то у игроков, всё время какие-то извинения и хныканье. Может, пора начать в футбол играть? Оставив Осинькина, боссы «Крыльев» развязали руки футболистам. Теперь они не могут собраться. Если бы клуб поменял тренера – команда бы взбодрилась. А теперь получается, что футболисты спасли Осинькина – и бросили играть. Они же его спасли, что он им сделает?

Как по мне: решил рубить – руби. А теперь уже рубить будет сам Осинькин. Если он хочет снова собрать в клубе команду – это минус около половины состава. А иначе его больше никто не спасёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.