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Агуэро: соперники «Реала» должны бояться Винисиуса, а не Мбаппе

Агуэро: соперники «Реала» должны бояться Винисиуса, а не Мбаппе
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро ответил на вопрос, превосходит ли нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора по игровым качествам.

«Теми качества, которыми обладает один из них, не обладает второй, и наоборот. Мбаппе должен постараться адаптироваться к игре «Реала». В «ПСЖ» он оставался впереди, ожидая возможности убежать в контратаку и завершить её, но здесь совсем другая игра. Сейчас мы не видим того Мбаппе из «ПСЖ», который уничтожал соперников. Играя с «Реалом», нужно защищать зону Винисиуса [а не Мбаппе]. Именно он – тот, кто доставляет соперникам боль», — приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.

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