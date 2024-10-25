Воспитанник «Краснодара»: 100%, что клуб придёт к 11 воспитанникам в старте

Бывший футболист академии «Краснодара» Павел Дашин высказался о ситуации с воспитанниками в основном составе «быков».

— Многие вспоминают слова Галицкого про 11 воспитанников в стартовом составе. На твой взгляд, почему эта мечта до сих пор не осуществилась? Дмитрий Воробьёв говорит, что не нужно ими разбрасываться.

— О, я помню Воробьёва (смеётся)! Мы пересекались в академии. Не знаю, помнит он меня или нет. Дима постарше, 1997 года рождения. Ну и, знаешь, как всегда старшие с младшими не то чтобы задираются, но просто «ха-ха» и «хи-хи». Он тоже в шахматы играл. Общались иногда в школе. А про воспитанников — почему ты говоришь, что этого не было? По-моему, уже случилось. После событий 2022 года, когда уехали легионеры, на поле уже выходили 11 воспитанников «Краснодара» (15 мая 2022 года игру с ЦСКА заканчивали 11 воспитанников клуба. — Прим. «Чемпионата»).

Может быть, и Дима прав. Но это его точка зрения. Такие вопросы нужно адресовать клубу и руководству. Мы можем видеть, что в РПЛ, ФНЛ и других лигах играют воспитанники «Краснодара»: Воробьёв, Фомин, Латышонок, Адамов, Уткин… Их много. Я думаю, что 11 воспитанников в стартовом составе — это реализуемо. 100%, «Краснодар» к этому придёт, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.