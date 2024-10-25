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Серия А объявила о переносе матча 9-го тура «Болонья» — «Милан»

Серия А объявила о переносе матча 9-го тура «Болонья» — «Милан»
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Матча 9-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Миланом» перенесён из-за погодных условий, сообщает пресс-служба лиги на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Игра должна была пройти в субботу, 26 октября.

Италия — Серия А . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Болонья
Болонья
Перенесён
Милан
Милан

Отмечается, что новые дата и время матча будут известны позднее.

Ранее сообщалось, что в мэрии Болоньи выступили с заявлением, что стадион «Ренато Далль'Ара» будет находиться в «критической зоне» города, которая будет закрыта из-за экстремальных погодных условий, поскольку в регионе идут сильные ливни и началось наводнение.

После восьми туров чемпионата «Милан» набрал 14 очков и расположился на четвёртой строчке в таблице. «Болонья» с девятью очками идёт на 12-м месте.

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