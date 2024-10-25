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Воспитанник «Краснодара» рассказал, каким был Сафонов в академии

Воспитанник «Краснодара» рассказал, каким был Сафонов в академии
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Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. 25-летний Матвей Сафонов ранее выступал за «Краснодар».

«Мотя всегда был хорош в своём деле. Классный вратарь и интересный пацан. В школе учился хорошо. Сафонов умный, с ним есть о чём поговорить», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Матвей Сафонов провёл два матча. Также на счету российского голкипера одна игра в Лиге чемпионов, которую он провёл «на ноль». Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» сроком до лета 2029 года.

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