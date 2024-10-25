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Анчелотти рассказал, что Флик изменил в «Барселоне» после Хави

Анчелотти рассказал, что Флик изменил в «Барселоне» после Хави
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какие изменения привнёс в «Барселону» немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, возглавивший её минувшим летом и сменившим на этом посту Хави.

«Он [Флик] немного изменил философию. Теперь «Барселона» играет по-другому, гораздо более прямолинейно. Я не хочу сравнивать их работу, потому что Хави отлично потрудился в «Барсе», но по-своему. Нынешняя команда «Барселоны» отличная. Мы уважаем её так же, как уважали команду Хави», — приводит слова Анчелотти AS.

Завтра, 26 октября, «Реал» сыграет с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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