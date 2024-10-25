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Тренер «Барселоны» Флик высказался о судействе в Испании перед матчем с «Реалом»

Тренер «Барселоны» Флик высказался о судействе в Испании перед матчем с «Реалом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Дитер-Флик ответил на вопрос о качестве судейства в Испании перед матчем 11-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», который состоится завтра, 26 октября.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что арбитры проделывают отличную работу, которая очень сложная. У меня никогда не было с ними проблем. Мы должны сосредоточиться на собственной эффективности, а не на судьях», — приводит слова Флика AS.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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