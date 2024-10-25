Объявлены судейские назначения на матчи 16-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 16-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: Рафаэль Шафеев (Волгоград) – Михаил Кистанов (Энгельс), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Андрей Стрелков (Курск), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Арсенал» — «Шинник»: Максим Перезва (Раменское) – Эдуард Шарипов (Уфа), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Николай Левин (Саранск);

«Тюмень» — «Енисей»: Антон Анопа (Благовещенск) – Сергей Ядров (Калининград), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Дмитрий Голов (Омск), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Балтика» — «Урал»: Антон Фролов (Москва) – Алексей Линкин (Воронеж), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Сергей Колесник (Санкт-Петербург), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«Уфа» — «Ротор»: Алексей Лапатухин (Москва) – Александр Приходько (Москва), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Алания» — «Чайка»: Игорь Панин (Дмитров) – Максим Каюмов (Москва), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«КАМАЗ» — «Сочи»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Александр Чекалин (Воронеж), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Ваге Чичилян (Бронницы), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Нефтехимик» — «Сокол»: Богдан Головко (Волгоград) – Виталий Жолобов (Волжский), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Родина» — «Торпедо»: Артур Фёдоров (Петрозаводск) – Артем Перов (Москва), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Олег Соколов (Воронеж), VAR – Роман Галимов (Улан-Удэ), AVAR – Вера Опейкина (Сочи), инспектор — Андрей Бутенко (Москва), делегат – Руслан Киселёв (Томск).