Воспитанник «Краснодара»: надеюсь, что Энрике будет чаще ставить Сафонова в состав

Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

— Ещё до всех этих слухов мне друг сказал, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Я сначала даже не поверил. Считаю, что переход в «ПСЖ» — это очень круто! Мотя — хороший вратарь, это заслуженно. Я за него рад и желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, Луис Энрике будет чаще ставить его в состав и Матвей станет первым номером «ПСЖ».

— Многие задавались вопросом: «Зачем ехать в «ПСЖ» на скамейку запасных?»

— Не думаю, что это справедливое мнение. Есть конкуренция. Сафонов себя ещё покажет и докажет. И не исключено, что станет номером один. Это мы ещё не знаем, как там себя чувствует Доннарумма. Может быть, он под давлением и нервничает. В матче с «Арсеналом» допустил ошибки. Возможно, уже в следующее трансферное окно Доннарумма покинет «ПСЖ». Ничего не исключено, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.