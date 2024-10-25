Тренер «Акрона» Тедеев: советы Черчесова перед подписанием Дзюбы оказались ключевыми

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что мнение бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова повлияло на решение о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой.

«Мне позвонил спортивный директор и сказал о возможности пригласить Дзюбу. Это зависело и от его желания. И я очень быстро дал ответ, не посоветовавшись ни с кем, потому что мне безумно хотелось, чтобы такой футболист пришёл в команду. А уже впоследствии, когда шли переговоры, мы созвонились со Станиславом Черчесовым, он мой земляк, мой старший, человек, к которому я с большим уважением отношусь, поэтому его советы, его мнение для меня в итоге оказались ключевыми», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний футболист присоединился к клубу 12 сентября 2024 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за команду пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.