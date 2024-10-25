Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев: советы Черчесова перед подписанием Дзюбы оказались ключевыми

Тренер «Акрона» Тедеев: советы Черчесова перед подписанием Дзюбы оказались ключевыми
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что мнение бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова повлияло на решение о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой.

«Мне позвонил спортивный директор и сказал о возможности пригласить Дзюбу. Это зависело и от его желания. И я очень быстро дал ответ, не посоветовавшись ни с кем, потому что мне безумно хотелось, чтобы такой футболист пришёл в команду. А уже впоследствии, когда шли переговоры, мы созвонились со Станиславом Черчесовым, он мой земляк, мой старший, человек, к которому я с большим уважением отношусь, поэтому его советы, его мнение для меня в итоге оказались ключевыми», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний футболист присоединился к клубу 12 сентября 2024 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за команду пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

Материалы по теме
Директор «Акрона» — о трансфере Дзюбы: особых сложностей не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android