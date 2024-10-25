Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС высказался о матчах сборной России с Сирией и Брунеем в ноябре

Президент РФС высказался о матчах сборной России с Сирией и Брунеем в ноябре
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России в ноябре. Национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.

«Договорённости о матчах в ноябре достигнуты. Это будут сборные Сирии и Брунея. Вы знаете, что почти все сборные проводят официальные игры в эти окна, поэтому найти подходящего соперника крайне непросто. Эти матчи подойдут в зачёт рейтинга ФИФА», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Материалы по теме
Дюков: уверен, в следующем году у сборной России будет больше статусных соперников
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android