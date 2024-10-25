Президент РФС высказался о матчах сборной России с Сирией и Брунеем в ноябре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России в ноябре. Национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.

«Договорённости о матчах в ноябре достигнуты. Это будут сборные Сирии и Брунея. Вы знаете, что почти все сборные проводят официальные игры в эти окна, поэтому найти подходящего соперника крайне непросто. Эти матчи подойдут в зачёт рейтинга ФИФА», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.