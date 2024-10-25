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Российский футболист в США: страна не идеальна — здесь есть проблемы

Российский футболист в США: страна не идеальна — здесь есть проблемы
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Российский футболист Университета южного Иллинойса Павел Дашин высказался о жизни в Соединённых Штатах Америки.

— В первый год ходил под впечатлением, чуть не в шоке. Потом чуть-чуть успокаиваешься. Я как-то папе говорил: «Офигеть, для кого-то невозможно попасть в Америку, а я туда-сюда летаю». Был под большим впечатлением от поездки в Чикаго. От города. В Нью-Йорке тоже поймал вау-эффект. Был шокирован в хорошем смысле.

— А в плохом?
— Не подумай, что я идеализирую страну. Она не идеальна — здесь есть проблемы. Просто у меня такого не было, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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