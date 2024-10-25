Ковтун: Станкович никак не вырисует стабильность состава в «Спартаке», но я в него верю

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался о результатах красно-белых.

«Причина нестабильности «Спартака» понятна тренерскому штабу, мы смотрим лишь со стороны. По последним играм «Спартак» не набирает тех очков, которые должен набирать. Но я не беру матч с «Краснодаром» — здесь уже дело в очень сильном сопернике. Станкович никак не вырисует стабильность состава, игроки играют часто на разных позициях. Это и приводит к потерям очков.

Из сезона в сезон вроде есть какой-то результат, но потом – спад. Однако приобретают новых игроков, и мы верим, что будет какой-то всплеск. Я верю в Станковича. У него есть внутренний эмоциональный резерв, чтобы добиваться результата со «Спартаком», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.