Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ковтун: Станкович никак не вырисует стабильность состава в «Спартаке», но я в него верю

Ковтун: Станкович никак не вырисует стабильность состава в «Спартаке», но я в него верю
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался о результатах красно-белых.

«Причина нестабильности «Спартака» понятна тренерскому штабу, мы смотрим лишь со стороны. По последним играм «Спартак» не набирает тех очков, которые должен набирать. Но я не беру матч с «Краснодаром» — здесь уже дело в очень сильном сопернике. Станкович никак не вырисует стабильность состава, игроки играют часто на разных позициях. Это и приводит к потерям очков.

Из сезона в сезон вроде есть какой-то результат, но потом – спад. Однако приобретают новых игроков, и мы верим, что будет какой-то всплеск. Я верю в Станковича. У него есть внутренний эмоциональный резерв, чтобы добиваться результата со «Спартаком», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Юная звезда «Спартака» устроила шоу в Махачкале. А москвичи обыграли неудобного соперника
Юная звезда «Спартака» устроила шоу в Махачкале. А москвичи обыграли неудобного соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android