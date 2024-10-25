Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думали, что у нас слева играет Неймар». Мэддисон — о 17-летнем вингере «Тоттенхэма» Муре

«Думали, что у нас слева играет Неймар». Мэддисон — о 17-летнем вингере «Тоттенхэма» Муре
Комментарии

27-летний полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон прокомментировал игру 17-летнего вингера «шпор» Мики Мура в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Ришарлисон – 53'    
Удаления: нет / Вольфе – 85'

«Я думал, что у нас на левом фланге играет Неймар! Он бесстрашен, у него такой молодой, бесстрашный менталитет. Он потрясающий парень, у него куча способностей. Надеюсь, я помогу ему мудрыми словами, но у него есть все способности, и он молодец», — приводит слова Мэддисона ВВС.

Мур является воспитанником академии «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах основой команды «шпор» во всех турнирах.

Материалы по теме
Гол Ришарлисона позволил «Тоттенхэму» обыграть «АЗ Алкмар» в матче Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android