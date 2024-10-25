«Думали, что у нас слева играет Неймар». Мэддисон — о 17-летнем вингере «Тоттенхэма» Муре

27-летний полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон прокомментировал игру 17-летнего вингера «шпор» Мики Мура в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Я думал, что у нас на левом фланге играет Неймар! Он бесстрашен, у него такой молодой, бесстрашный менталитет. Он потрясающий парень, у него куча способностей. Надеюсь, я помогу ему мудрыми словами, но у него есть все способности, и он молодец», — приводит слова Мэддисона ВВС.

Мур является воспитанником академии «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах основой команды «шпор» во всех турнирах.