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Александр Гришин: в матче с «Факелом» у ЦСКА хороший шанс догнать лидеров в РПЛ

Александр Гришин: в матче с «Факелом» у ЦСКА хороший шанс догнать лидеров в РПЛ
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Бывший футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел». Встреча состоится завтра, 26 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА включился в борьбу за призовые и первое место в РПЛ. У команды хорошая игра, и каждое набранное очко играет большую роль. Армейцы играют дома, а также по подбору и качеству футболистов намного сильнее «Факела». Хотелось, чтобы ЦСКА выиграл, ведь команда на ходу, и сейчас хороший шанс, чтобы не отпустить и догнать лидеров. Потому что «Зенит» играет с «Локомотивом». Если команды сыграют вничью, то ЦСКА догоняет конкурентов», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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