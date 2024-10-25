Александр Гришин: в матче с «Факелом» у ЦСКА хороший шанс догнать лидеров в РПЛ

Бывший футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел». Встреча состоится завтра, 26 октября.

«ЦСКА включился в борьбу за призовые и первое место в РПЛ. У команды хорошая игра, и каждое набранное очко играет большую роль. Армейцы играют дома, а также по подбору и качеству футболистов намного сильнее «Факела». Хотелось, чтобы ЦСКА выиграл, ведь команда на ходу, и сейчас хороший шанс, чтобы не отпустить и догнать лидеров. Потому что «Зенит» играет с «Локомотивом». Если команды сыграют вничью, то ЦСКА догоняет конкурентов», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.