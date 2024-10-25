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Дашин – о Миранчуке в Америке: это может быть популяризацией футбола России

Дашин – о Миранчуке в Америке: это может быть популяризацией футбола России
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Российский футболист Университета южного Иллинойса (США) Павел Дашин высказался о полузащитнике американской «Атланты Юнайтед» Алексее Миранчуке.

«Здесь нет такого: правильно или нет поступил Миранчук, уехав в США. Почему нет? Это его жизнь и выбор. Он поиграл в России на высоком уровне, выступал в Европе за классный клуб и выиграл Лигу Европы. Захотел человек — решил поехать в Америку и посмотреть что-то новое. Мне кажется, что это может быть популяризацией российского футбола. Он же представляет Россию: наш футбол, футболистов и качество футбола в стране. Его мяч в ворота «Интера Майами» — вообще топ!» — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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