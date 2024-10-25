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Тедеев рассказал, что делает нарезки с действиями Артёма Дзюбы для обучения молодёжи

Тедеев рассказал, что делает нарезки с действиями Артёма Дзюбы для обучения молодёжи
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что делает нарезки с игрой 36-летнего нападающего тольяттинцев Артёма Дзюбы для обучения молодых форвардов.

«Футболисты порой принимают такие решения, которые ты не ожидаешь. И такой футболист, как Дзюба, таких решений принимает довольно много. И я этим пользуюсь. Более того, использую это для того, чтобы сделать какой‑то анализ, какие‑то нарезки, положить на графику и показать это молодёжи. Я спросил Артёма, могу ли я так делать. С его слов наносил графику, почему он открылся так, почему расположил так свой корпус. Получилось такое пособие для работы и обучения футболистов этого амплуа», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний футболист присоединился к клубу 12 сентября 2024 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за команду пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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