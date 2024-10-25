Форвард ЦСКА Мусаев: Николич очень хорошо коммуницирует с игроками

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о работе с главным тренером Марко Николичем.

«Мои взаимоотношения с Николичем? Они очень хорошие. На неделе перед дерби с «Динамо» я понимал, что буду на замене. Марко со мной 15-20 минут поговорил, нашёл правильные слова, снял с меня напряжение, так что к матчу я подошёл спокойно. Он очень хорошо коммуницирует с игроками – с первого дня, как только пришёл. Много общается с каждым. С теми, кто пока редко выходит на поле, возможно, даже больше. Мы чувствуем, как он нам доверяет, и доверяем в ответ. Очень нравится работать с этим специалистом», — приводит слова Мусаева официальный сайт ЦСКА.