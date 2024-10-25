Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард ЦСКА Мусаев: Николич очень хорошо коммуницирует с игроками

Форвард ЦСКА Мусаев: Николич очень хорошо коммуницирует с игроками
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о работе с главным тренером Марко Николичем.

«Мои взаимоотношения с Николичем? Они очень хорошие. На неделе перед дерби с «Динамо» я понимал, что буду на замене. Марко со мной 15-20 минут поговорил, нашёл правильные слова, снял с меня напряжение, так что к матчу я подошёл спокойно. Он очень хорошо коммуницирует с игроками – с первого дня, как только пришёл. Много общается с каждым. С теми, кто пока редко выходит на поле, возможно, даже больше. Мы чувствуем, как он нам доверяет, и доверяем в ответ. Очень нравится работать с этим специалистом», — приводит слова Мусаева официальный сайт ЦСКА.

Материалы по теме
Гришин: Николич должен отработать 100 матчей в ЦСКА, чтобы говорить о его результатах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android