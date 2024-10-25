Кунде — о матче с «Реалом»: я не боюсь Винисиуса

Правый защитник «Барселоны» Жюль Кунде ответил на вопрос, боится ли он левого нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, против которого ему предстоит сыграть в грядущем очном матче команд в 11-м туре испанской Примеры (26 октября).

«Боюсь ли я Винисиуса? Нет, нет — никакого страха нет. Он, безусловно, главный претендент на «Золотой мяч» и один из лучших [футболистов в мире], но для меня это вызов. Именно поэтому я и играю в футбол. Мне нравится играть против лучших, и матч с «Реалом» не является исключением», — приводит слова Кунде Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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