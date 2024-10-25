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Радченко: если Виллиан Жозе хочет уйти из «Спартака», вряд ли на него нужно рассчитывать

Радченко: если Виллиан Жозе хочет уйти из «Спартака», вряд ли на него нужно рассчитывать
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мыслями о возможном уходе нападающего красно-белых Виллиана Жозе. Ранее появились слухи, что бразилец зимой может перейти в испанский «Лас-Пальмас».

«Если футболист уходит из команды, то это всё равно какая-то потеря. В уходе Виллиана Жозе многое будет зависеть от «Спартака» и футболиста. Клуб должно устроить предложение по трансферу, а игрок должен хотеть перейти в испанский чемпионат. Если игрок не хочет оставаться в «Спартаке», то вряд ли нужно рассчитывать на такого футболиста. У «Спартака» сейчас вообще много странностей, не только возможный уход Жозе спустя полгода после перехода», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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