Кунде рассказал, оказал ли давление на «Барселону» камбэк «Реала» с «Боруссией» Д в ЛЧ
Поделиться
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде ответил на вопрос, увеличил ли давление на сине-гранатовых камбэк мадридского «Реала» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (5:2) в преддверии очной игры испанских грандов в 11-м туре Ла Лиги.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Давления на «Барселону» не стало побольше, так только интереснее. Мы посмотрели игру [с «Боруссией»] и увидели, что произошло. «Реал» — команда, знающая, как побеждать. Я думаю, это их главное преимущество в последних сезонах», — приводит слова Кунде Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, к перерыву первого тайма «сливочные» проигрывали «шмелям» со счётом 0:2, однако во втором тайме забили пять безответных мячей.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30' 0:2 Байно-Гиттенс – 34' 1:2 Рюдигер – 60' 2:2 Винисиус Жуниор – 62' 3:2 Васкес – 83' 4:2 Винисиус Жуниор – 86' 5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
Комментарии
- 25 октября 2024
-
18:50
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:33
-
18:25
-
18:21
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
18:10
-
18:10
-
18:05
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:47
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:35
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:24
-
17:20
-
17:20
-
17:18
-
17:15
-
17:10