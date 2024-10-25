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Кунде рассказал, оказал ли давление на «Барселону» камбэк «Реала» с «Боруссией» Д в ЛЧ

Кунде рассказал, оказал ли давление на «Барселону» камбэк «Реала» с «Боруссией» Д в ЛЧ
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде ответил на вопрос, увеличил ли давление на сине-гранатовых камбэк мадридского «Реала» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (5:2) в преддверии очной игры испанских грандов в 11-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Давления на «Барселону» не стало побольше, так только интереснее. Мы посмотрели игру [с «Боруссией»] и увидели, что произошло. «Реал» — команда, знающая, как побеждать. Я думаю, это их главное преимущество в последних сезонах», — приводит слова Кунде Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, к перерыву первого тайма «сливочные» проигрывали «шмелям» со счётом 0:2, однако во втором тайме забили пять безответных мячей.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
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