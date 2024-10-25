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Дмитрий Радченко: сборная России должна крупно обыгрывать Сирию и Бруней

Дмитрий Радченко: сборная России должна крупно обыгрывать Сирию и Бруней
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Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о предстоящих матчах сборной России с Брунеем и Сирией. Встречи состоятся 15 и 19 ноября.

«Интересно посмотреть, как наша сборная будет играть с Сирией и Брунеем. На данный момент происходит такая ситуация. Главное, что сборная России играет. Понятно, уровень этих команд не соответствует любой европейской сборной, но наши болельщики увидят, на что способны Сирия и Бруней, потому что информации о них у нас очень мало.

Сборная России должна крупно обыгрывать эти команды. Но всё зависит от задач тренерского штаба. Может, будут наигрывать тактические связи или каких-то игроков. Любой матч сборной России идёт в копилку команде и тренерскому штабу по информации по футболистам», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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