Саша Илич: РПЛ сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич поделился мыслями о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Я слежу за РПЛ уже давно, поскольку в России играло много сербских футболистов, например, один из моих лучших друзей Данко Лазович выступал за «Зенит» в золотые времена этого клуба. Тошич, Красич, можно долго вспоминать. Логично, что раньше лига была сильнее, это связано с происходящими сейчас событиями. Продолжается отстранение от еврокубков. Но моё мнение — РПЛ остаётся сильным чемпионатом, РПЛ по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Напомним, Илич возглавлял «Пари НН» пять месяцев. За это время клуб успел провести 22 матча (14 поражений, четыре ничьих, четыре победы). Нижегородцы идут на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025, набрав 12 очков.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.