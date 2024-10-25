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Непомнящий: всё время у Манчини были нелады в Саудовской Аравии

Непомнящий: всё время у Манчини были нелады в Саудовской Аравии
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об увольнении итальянского специалиста Роберто Манчини из сборной Саудовской Аравии.

«Мне трудно судить сегодняшнюю ситуацию Манчини. Но все помнят его работу в «Зените», не очень удалась. Потом он принимает сборную Италии и выводит её на очень серьёзный уровень. Позже он ушёл тренировать Саудовскую Аравию, и там непонятно: ведёт себя конфликтно, успехов нет. Это очень сложная личность, которую я не могу судить и не имею права.

Результаты разные, в Италии он был хорош, а с «Зенитом» он был среднего уровня тренер. Не могу давать характеристику или как-то оценивать свою работу. А то, что читал в СМИ, так он готов был в любой момент поссориться с руководством, болельщиками. Всё время у него были нелады в Саудовской Аравии», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

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