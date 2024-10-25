«Реал» может усилить состав защитником «Аль-Насра» грядущим летом — AS

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 30-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» Эмерику Лапорту. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Королевский клуб» считает, что Лапорт усилил бы его состав. Также защитник имеет испанское гражданство, поэтому не займёт в заявке команды место футболиста без паспорта Европейского союза. Кроме того, Лапорт сам заинтересован в том, чтобы покинуть Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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