Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: «Спартак» — клуб-сюрприз, Станкович не может найти золотую середину по составу

Колыванов: «Спартак» — клуб-сюрприз, Станкович не может найти золотую середину по составу
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о работе сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке».

«Пока даже не знаю, чего ожидать от «Спартака». Это команда-сюрприз. Только начинают показывать взаимодействия, а потом происходят перестановки и изменения состава. Станкович никак не может угадать с составом и найти золотую середину», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (30).

Материалы по теме
Как тренеры «Спартака» начинали в РПЛ. Станкович значительно проигрывает лидерам
Как тренеры «Спартака» начинали в РПЛ. Станкович значительно проигрывает лидерам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android