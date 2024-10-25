Колыванов: «Спартак» — клуб-сюрприз, Станкович не может найти золотую середину по составу

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о работе сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке».

«Пока даже не знаю, чего ожидать от «Спартака». Это команда-сюрприз. Только начинают показывать взаимодействия, а потом происходят перестановки и изменения состава. Станкович никак не может угадать с составом и найти золотую середину», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (30).