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Илья Абаев: «Зенит» не в каждом матче РПЛ играет в полную силу

Илья Абаев: «Зенит» не в каждом матче РПЛ играет в полную силу
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в чемпионате России.

«Понятно, что тот же Малком был очень сильным игроком. Его уход сказался на результатах «Зенита», но у команды всё равно лучший состав в РПЛ. Так что результаты «Зенита» зависят от настроя ведущих футболистов.

Могут ли у лидеров «Зенита» быть проблемы с настроем? «Зенит» не в каждом матче играет в полную силу, поэтому у нас в чемпионате и возникает борьба за первое место», – приводит слова Абаева Metaratings.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 12 встреч.

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