Сака рискует пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о физическом состоянии крайнего нападающего Букайо Саки в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который состоится 27 октября.

«Он [Сака] немного потренировался на траве. Сможет ли он принять участие в матче в воскресенье — это другой вопрос. У нас впереди ещё один день, и это здорово», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Сака получил травму в начале октября, находясь в расположении сборной Англии.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра начнётся в 19:30 мск.

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