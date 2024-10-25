Игорь Колыванов: Жозе взяли в «Спартак», чтобы он полгода провёл на лавке — провал

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мыслями о возможном уходе нападающего красно-белых Виллиана Жозе. Ранее появились слухи, что бразилец зимой может перейти в испанский «Лас-Пальмас».

«Видимо, трансфер Виллиана Жозе в «Спартак» можно назвать провальным. Что ещё скажешь? Когда его ещё приобретали, я говорил, что это кот в мешке. Если он играл в Испании, не факт, что в России в таком возрасте он начнёт что-то показывать и забивать. Если взять Пьянича, это созидательный футболист, которому проще. А тут ты берёшь центрального нападающего в «Спартак»! Значит, он должен быть лучше Соболева, который был раньше, Угальде, Николсона и остальных. Но его взяли, чтобы он полгода провёл на лавке, а потом отправился обратно в Испанию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.