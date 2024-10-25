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Комментатор Крестинин рассказал, почему болеет за «Зенит»

Комментатор Крестинин рассказал, почему болеет за «Зенит»
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Российский комментатор Михаил Крестинин рассказал, как стал болельщиком санкт-петербургского «Зенита».

«Зенит» внезапно ворвался в мою жизнь, ещё когда я жил на Дальнем Востоке, а потом переехал в Петербург. Какие оставались варианты? Ты переживаешь о тех людях, о которых больше знаешь.

В нашем прекрасном городе постоянно находимся в плотном информационном поле, и о зенитовцах мы знаем очень много. Пришло сопереживание.

Да, я болельщик «Зенита» в любое время, кроме того, когда становлюсь футбольным комментатором», — сказал Крестинин в видео на YouTube-канале «СБГ ИСТОРИИ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 12 матчей.

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