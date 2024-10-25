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Даниил Фомин назвал имена двух самых стабильных игроков РПЛ

Даниил Фомин назвал имена двух самых стабильных игроков РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что считает защитника «Зенита» Дугласа Сантоса и полузащитника ЦСКА Ивана Облякова самыми стабильными футболистами в Российской Премьер-Лиге на данный момент.

— В августе 2023 года вы сказали: «За последние три года я один из самых стабильных игроков лиги и сборной. Стараюсь держать уровень и стабильность». На сегодняшний день вы можете сказать то же самое?
— У меня были травмы, в сборную не вызывался. Сейчас самое главное — провести сезон без повреждений. Через некоторое время посмотрим, смогу ли я сказать то же самое.

— Кто самый стабильный футболист лиги на сегодняшний день?
Дуглас Сантос.

— А из россиян?
Иван Обляков, – приводит слова Фомина «РБ Спорт».

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро».

26-летний Обляков находится в ЦСКА с лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл во всех турнирах 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Уфу».

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