Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: с Тухелем сборная Англии хочет сделать следующий шаг и выиграть трофей

Гвардиола: с Тухелем сборная Англии хочет сделать следующий шаг и выиграть трофей
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что немецкий специалист Томас Тухель возглавил сборную Англии.

«Томас [Тухель] — тренер [сборной Англии]? Вперёд! Должна быть полная поддержка со стороны англичан. Чтобы сделать последний шаг, сборной Англии нужно выиграть трофей. Гарет Саутгейт был так близок [к этому]. Теперь федерация хочет сделать следующий шаг», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Тухель начнёт работу в сборной Англии с 1 января 2025 года. Его трудовое соглашение с английской национальной командой рассчитано до чемпионата мира 2026 года.

Материалы по теме
Гвардиола: мне совершенно неважно, получит ли Холанд «Золотой мяч»

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android