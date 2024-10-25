Гвардиола: с Тухелем сборная Англии хочет сделать следующий шаг и выиграть трофей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что немецкий специалист Томас Тухель возглавил сборную Англии.

«Томас [Тухель] — тренер [сборной Англии]? Вперёд! Должна быть полная поддержка со стороны англичан. Чтобы сделать последний шаг, сборной Англии нужно выиграть трофей. Гарет Саутгейт был так близок [к этому]. Теперь федерация хочет сделать следующий шаг», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Тухель начнёт работу в сборной Англии с 1 января 2025 года. Его трудовое соглашение с английской национальной командой рассчитано до чемпионата мира 2026 года.

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