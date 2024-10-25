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Червиченко: нынешний «Локо» забористый — если идёт игра, могут победить кого угодно

Червиченко: нынешний «Локо» забористый — если идёт игра, могут победить кого угодно
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ, в котором «Зенит» встретится с «Локомотивом» (27 октября).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Зенита» матч с «Локомотивом» треморный: может и трясти. Нынешний «Локомотив» забористый. Если идёт игра и повезёт, могут победить кого угодно. Очень важная игра, но в РПЛ что ни тур, так осечка. Сыграл «Краснодар» со «Спартаком», и всё стало понятно. «Спартаку» в этом году остаётся только рассказывать про Кубок.

Если «Локомотив» удачно сыграет, будет максимально обострённая борьба. Нужно смотреть, кто будет судить матч и как. Левников работал на матче «Спартак» — «Краснодар». В первом тайме думал, что это заслуга «Спартака», но потом вспомнил, что он уроженец Питера. А Питеру нужно, чтобы «Краснодар» терял очки. Всё встало на свои места», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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