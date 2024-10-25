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Валерий Кечинов: сборная Сирии должна быть крепкой командой

Валерий Кечинов: сборная Сирии должна быть крепкой командой
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам на ноябрьском сборе — национальных командах Брунея и Сирии.

«У сборной России нет особых вариантов для соперников. Если есть возможность, то надо играть. Сборная Сирии должна быть крепкой командой, но ничего не могу сказать про Бруней. Сирия — не такая сборная, как Куба. Поэтому с сирийцами будет поскромнее счёт, будет какое-то сопротивление. Что касается Брунея, то с ними будет разгромная победа сборной России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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