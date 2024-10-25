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Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков назвал сроки своего возвращения после травмы

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков назвал сроки своего возвращения после травмы
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, как проходит его восстановление после травмы бедра, а также назвал сроки своего возвращения на поле.

«В плановом режиме. Сделали очередные МРТ и УЗИ. Поняли, что проблема есть, её надо решать. То есть не просто залечить на полшишки. Поэтому сейчас работаем, чтобы полностью прошли мои неприятные ощущения. Чаще всего они возникают только при игре с мячом ногами: длинный пас и так далее. Как только они пройдут, сразу буду на поле. Сроки мне сказали: конец октября — начало ноября. Не раньше», — сказал Песьяков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» объявили о переходе 35-летнего Сергея Песьякова на правах свободного агента в конце мая. Ранее голкипер выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь», «Шинник» и «Ростов». «Крылья» после девяти туров РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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