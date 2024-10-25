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«Айнтрахт» готов продать Мармуша, интересующего «Ливерпуль», за € 50-60 млн — Плеттенберг

«Айнтрахт» готов продать Мармуша, интересующего «Ливерпуль», за € 50-60 млн — Плеттенберг
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«Айнтрахт» оценивает 25-летнего нападающего Омара Мармуша, интерес к которому проявляет «Ливерпуль», в € 50-60 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб уже контактировал с египетским футболистом, мечтающим попробовать свои силы в АПЛ.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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