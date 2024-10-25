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Спортивный директор «Акрона» Задоян: мы доверяем тренерскому штабу Заура Тедеева

Спортивный директор «Акрона» Задоян: мы доверяем тренерскому штабу Заура Тедеева
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что в руководстве клуба доверяют тренерскому штабу команды во главе с Зауром Тедеевым.

«В Первой лиге «Акрон» был пятой-шестой командой по бюджету, на каком месте мы в РПЛ? Топ-3, но с конца.

Насколько высоко доверие у руководства клуба к Тедееву? Мы доверяем тренерскому штабу Заура Тедеева», – приводит слова Задояна Metaratings.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за 12 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 30 очков за аналогичное количество игр.

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