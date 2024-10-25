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Юрий Ковтун: иностранцы в «Спартаке» не дают результата, а россияне немного затухают

Юрий Ковтун: иностранцы в «Спартаке» не дают результата, а россияне немного затухают
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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался о выступлениях иностранных футболистов в составе красно-белых.

«Был этап в прошлом сезоне, когда в «Спартаке» много играли молодые российские футболисты. При Абаскале вроде они и прогрессировали, но с приходом нового тренера приобрели новых иностранцев. Они сейчас толком не показывают футбола, которого от них ждут. А наши ребята немного затухают.

Медина, например, хорошо играл в ЦСКА, но в «Спартаке» растворяется. Мне кажется, есть даже такая тенденция у футболистов, приезжающих в «Спартак». Хочется, чтобы приобретения иностранцев были точечными усилениями, а то россияне не играют, а они не дают результата. Это круговорот, и как из него выйти, нет ответа», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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