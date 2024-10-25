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«Манчестер Юнайтед» усилил интерес к Альфонсо Дэвису — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» усилил интерес к Альфонсо Дэвису — Плеттенберг
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Интерес «Манчестер Юнайтед» к 23-летнему левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису становится всё более конкретным. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в последние месяцы «красные дьяволы» неофициально уже связывались с лагерем канадского футболиста.

Дэвис не ведёт переговоров о продлении контракта с мюнхенским клубом, заканчивающегося 30 июня 2025 года, и может покинуть его грядущим летом в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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