В «Дубай Юнайтед» рассказали, когда Квинси Промес может дебютировать за клуб

Генеральный директор клуба «Дубай Юнайтед» Илья Чебану рассказал, когда экс-нападающий московского «Спартака» Квинси Промес может дебютировать за команду из ОАЭ.

«Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче с клубом «Хатта». Как бы я оценил текущую форму Квинси? Игра всё покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией!» — приводит слова Чебану «Матч ТВ».

Напомним, клуб из ОАЭ оформил трансфер Промеса 5 сентября, однако официально для участия в местных соревнованиях нидерландский футболист был заявлен лишь недавно.

Промес находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.