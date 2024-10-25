Гоцук высказался о подготовке «Пари НН» к матчу со «Спартаком»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра состоится в воскресенье, 27 октября, в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 14:15 по московскому времени.

«У нас хорошее настроение. Мы готовимся. По «Спартаку» говорить ничего не буду, выйдем и покажем на поле, что подготовили.

Что нового даёт Гончаренко? Секретов раскрывать не буду. У каждого тренера есть свои нюансы», — приводит слова Гоцука «РБ Спорт».

«Спартак» (19) занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Пари НН» (12) располагается на 11-й строчке.